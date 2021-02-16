Karatsev'in Avustralya Açık'taki "peri masalı" sürüyor
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Karatsev'in Avustralya Açık'taki "peri masalı" sürüyor

16.02.2021 10:39 | Son Güncelleme: 16.02.2021 10:39
Karatsev'in Avustralya Açık'taki

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta erkeklerin 18 numaralı seribaşı Grigor Dimitrov'u 3-1 yenen dünya sıralamasının 114. basamağındaki Aslan Karatsev, yarı finale yükseldi.

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta erkeklerin 18 numaralı seribaşı Grigor Dimitrov'u 3-1 yenen dünya sıralamasının 114. basamağındaki Aslan Karatsev, yarı finale yükseldi.

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 9. günü, teklerdeki çeyrek final maçlarıyla başladı.

Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) seviyesindeki organizasyonlara 2013'ten bu yana katılan Rus tenisçi Karatsev, kariyerinde ana tabloya yükseldiği ilk grand slam turnuvası 2021 Avustralya Açık'taki üstün performansını, Dimitrov karşısında da sürdürdü.

İlk seti 6-2 kaybeden Karatsev, sonraki iki seti 6-4 ve 6-1'lik skorlarla hanesine yazdırarak 2-1 öne geçti. Karatsev, Dimitrov'un sırtındaki ağrılar sebebiyle tıbbi mola alarak başladığı 4. seti 6-2, maçı da 3-1 kazandı.

Karatsev böylece ilk grand slam ana tablo deneyiminde yarı finale çıkan açık dönemdeki (1968'den itibaren) ilk erkek tenisçi oldu.

Karatsev ayrıca açık dönemde elemelerden gelerek grand slam yarı finaline yükselen 5. erkek tenisçi olarak da kayıtlara geçti.

Rus sporcu, yarı finalde Novak Djokovic-Alexander Zverev eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Osaka yarı finalde

Kadınlardaki çeyrek final mücadelesinde 3 numaralı seribaşı Naomi Osaka ile klasmanın 71. sırasındaki Hsieh Su-wei karşı karşıya geldi.

Bir saat 6 dakika süren maçı 6-2'lik setlerle 2-0 kazanan Osaka, şampiyon olduğu 2019'dan sonra bir kez daha Avustralya Açık'ta son 4'e kaldı.

Japon tenisçinin yarı finaldeki rakibi, Simona Halep ya da Serena Williams olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer

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