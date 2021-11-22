KARATAŞ, ADANA (AA) - Ankara Büyükşehir Belediyesince yapım çalışmaları süren Karataş Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, 6 bin sokak hayvanına ev sahipliği yapacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, sokak hayvanlarının yaşam koşullarını iyileştirme çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ve Fen İşleri Daire Başkanlığının iş birliğiyle, Avrupa Birliği standartlarına uygun, 93 bin metrekarelik alanda Karataş Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nin inşaat çalışmaları sürüyor.

Çankaya'nın Karataş Mahallesi'nde yer alan barınağın Nisan 2022'de tamamlanması planlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, yaptıkları çalışmaları anlatmak için Hacettepe Üniversitesi Öğrenci Topluluğu ile Karataş Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezinde bir araya geldiklerini belirtti.

Başkentte hayvanların daha iyi ortamda yaşamalarını sağlamak için gönüllü hayvanseverlerle de iş birliği yaptıklarını bildiren Aslan, "Ayrıca kısırlaştırma ile ilgili özel hayvan hastaneleriyle de bir protokol yaptık. 3 Aralık'ta ihalesine çıkıyoruz. Sokak hayvanlarını hastaneler üzerinden de kısırlaştırarak, Ankara'da sokak hayvanları ile ilgili çok önemli bir problemi daha çözmüş olacağız." ifadesini kullandı.

Hacettepe Üniversitesi Yapı Topluluğu Gönüllüsü Gizem Yılmaz da Karataş Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki çalışmaları incelediklerini ve topluluk olarak sokak hayvanları için neler yapabileceklerini paylaştıklarını ifade etti.

AA / Ayşe Şensoy Boztepe - Son Dakika Haberleri

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