Karasu ve Kocaali'de denize girmek yasaklandı
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Karasu ve Kocaali'de denize girmek yasaklandı

İhlas Haber Ajansı / Burak Can Tokyürek - Haberler | Güncel

Karasu ve Kocaali'de denize girmek yasaklandı Sakarya'nın Karasu ve Kocaali ilçelerinde hava koşulları sebebiyle kaymakamlık kararı neticesinde denize girmek yasaklandı.

Karasu ve Kocaali'de denize girmek yasaklandı

SAKARYA - Sakarya'nın Karasu ve Kocaali ilçelerinde hava koşulları sebebiyle kaymakamlık kararı neticesinde denize girmek yasaklandı.

Olumsuz hava şartları Sakarya'nın iki ilçesinde denize girme yasağını beraberinde getirdi. Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Karasu ve Kocaali ilçelerinde olumsuz hava koşulları sebebi ile Karasu Kaymakamlığı tarafından denize girmek yasaklandı. Kararın verilmesinin ardından cankurtaranlar tarafından, denizdeki vatandaşlar sudan çıkartılmaya başlanıldı.

Karasu ve Kocaali'de denize girmek yasaklandı
Karasu ve Kocaali'de denize girmek yasaklandı
Karasu ve Kocaali'de denize girmek yasaklandı
Karasu ve Kocaali'de denize girmek yasaklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Burak Can Tokyürek

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