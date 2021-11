Karapınar Süt Üreticileri Birliği Başkanı Tartan, süt fiyatlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu

Karapınar Süt Üreticileri Birliği Başkanı ve Ulusal Süt Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Tartan, yem fiyatlarının dövize bağlı olarak sürekli arttığını, süt fiyatlarının yerinde saydığını, bunun da sektörde gözle görülür daralmaya neden olduğunu söyledi.

Tartan, yaptığı açıklamada, bu zorlu süreçte üreticilerin desteklenmemesi halinde çok büyük ve telafisi yılları alacak bir sorunla karşı karşıya kalınacağını belirtti.

Süt fiyatının 1 Aralık itibariyle en az 4 lira 95 kuruş olarak belirlenmemesi durumunda yalnız üreticinin değil, ülkenin de kaybedeceğini anlatan Tartan, şunları kaydetti:

"Sağlıklı bir yaşamın önemli ögelerinden biri hayvansal protein tüketimidir. Tüm dünyada hammadde fiyatlarının artması nedeniyle yem fiyatları her hafta düzenli bir şekilde artmasına karşılık, et ve süt fiyatlarında aynı orantıda artış sağlanmamaktadır. Ülkemizde et ve süt fiyatları sabit, yem fiyatları sürekli artan bir doğrultuda değişkenlik göstermektedir. Yem fiyat artışları hem üreticiyi hem de süt sektörünün geleceğini tehlikeye sokmaktadır. Kasım ayında, 1 kilogram yemin fiyatı 3 lira 84 kuruş olmuştur. Üreticilerimizin eline geçen çiğ süt fiyatı 4 lira 95 kuruş olmalıdır. Bunun altındaki fiyat sürdürülebilirlikten ve üreticilerimizin beklentilerinden uzaktır. Üretici, tüketici ve sanayiciyi bir bütün olarak değerlendirerek, sektörümüzün bu üç ana unsur arasında dengesi gözetilmelidir."

AA / Fahri Mithat Korkusuz

