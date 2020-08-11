Karapınar'da yem analiz cihazı hizmete girdi Karapınar Süt Üreticileri Birliği tarafından alınan yem analiz cihazı hizmete girdi.

Karapınar Süt Üreticileri Birliği tarafından alınan yem analiz cihazı hizmete girdi.

Birlik Başkanı Mehmet Tartan, üreticilere hizmet etmeye devam edeceklerin kaydetti.

Üreticilerin kaliteli yem kullanmalarının önemli olduğunu belirten Başkan Tartan, şunları ifade etti:

"Hayvansal üretimde, kaliteli yem kullanılmasının önemi çok büyüktür. Özellikle karma yemler, bileşimi garanti edilmiş yemlerdir. Dolayısıyla belirli standartlara uygun olarak üretilmelidir. Yem üretim ve satış yerlerinin numune alınarak sürekli denetlenmesi, alınan numunelerle yemlerin kalite kontrolünün yapılması, hileli yemlerin piyasaya sürülmesine engel olmak için zorunludur. Yemlerin kalitesinin belirlenmesinde protein analizlerinin oldukça önemli bir yeri vardır. Hayvanlarda istenen gelişme ve verimin elde edilebilmesi için yedirilen karma yemlerin veya oluşturulan rasyonların protein içeriği bakımından yeterli olmasına mutlaka dikkat edilmelidir. Proteinler, dokularının büyümesi, gelişmesi ve onarımı için hayvanların yaşamları süresince devamlı olarak ihtiyaç duydukları besin maddeleridir. Birlik olarak üreticilerimize söz verdiğimiz 'kaba yem cihazı' hizmete girmiştir. Yemlerini analiz ettirmek isteyen üreticilerimiz Birliğimiz laboratuvarını ziyaret edebilirler. Tüm üreticilerimize hayırlı olsun."

Kaynak: AA