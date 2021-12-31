Karapınar'da ortaokullar arası bilgi yarışması sonuçlandı

Karapınar İlçesinde Medeniyet Okulu Projesi Kapsamında bir hafta boyunca devam eden Ortaokul 6. Sınıflar arası "Haydi Bil Bakalım" Bilgi ve Kültür yarışmasında Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu birinci oldu.

Gençlik Merkezi salonunda gerçekleştirilen finalde öğrencilere çeşitli derslerden 20 adet soru yöneltildi.

Yarışma sonunda Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu birinci olurken, İkinci Cumhuriyet Ortaokulu ve üçüncü TOKİ Yavuz Selim Ortaokulu oldu.

Yarışma sonunda öğrencilere ilçe protokolü tarafından hediyeler verildi.

Bilgi yarışması final programını İlçe Kaymakamı Oğuz Cem Murat, Belediye Mehmet Yaka, Gençlik Merkezi Müdürü Muhammet Ali Karakul, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Önal'da izledi.

AA / Fahri Mithat Korkusuz - Son Dakika Haberleri

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