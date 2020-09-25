Karantinadan kaçanların otobüse binmeleri engellenecek
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Karantinadan kaçanların otobüse binmeleri engellenecek

25.09.2020 12:23 | Son Güncelleme: 25.09.2020 12:28
Karantinadan kaçanların otobüse binmeleri engellenecek

GAZİANTEP Büyükşehir Belediyesi ve Sağlık Bakanlığı arasında salgınla mücadele kapsamında, toplu taşıma araçlarında kullanılan Gaziantep Kart ile Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması protokolü imzalandı.

GAZİANTEP Büyükşehir Belediyesi ve Sağlık Bakanlığı arasında salgınla mücadele kapsamında, toplu taşıma araçlarında kullanılan Gaziantep Kart ile Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması protokolü imzalandı. Sistem ile pozitif veya temaslı kişilerin karantinadan çıkmaları durumunda, kartlarında verilen uyarı ile otobüse binmeleri engellenecek.

Gaziantep Valiliği'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Sağlık Bakanlığı ile imzalanan protokolle, temaslı kişilerin toplu taşıma araçlarına binmesinin önüne geçileceğini ifade etti. Şahin, "Evde olması gereken temaslı, şüpheli kişiler eğer toplu taşımaya binmeye çalışıyorsa sistem onu durduracak. Dolayısıyla toplu taşımanın içerisinde, dezenfekteye, maskeye dikkat ederek her türlü tedbiri alıyoruz ama bir şüpheli ya da temaslı, filyasyonda olması gereken kişi toplu taşımaya bindiği zaman bütün hemşehrilerimizi şüpheli hale getirebiliyor. Riski yükseltiyor. Buna müsaade edemeyiz. Bu protokol, bize kim şüpheli, kim temaslı, kim filyasyonda, bunu toplu taşımaya bindiği an durduracak ve onu sistem dışına atacak" diye konuştu.

600 bin kişinin otobüs kartına sistemin tanımlanacağını ifade eden Vali Davut Gül ise uygulamayı şöyle anlattı:

"Şöyle bir sistemimiz var. Pozitif vakalar tespit edildikten sonra pozitif vakaların temaslıları tespit ediliyor. Pozitif temaslılarının da 14 gün evde kalmaları gerekiyor. Gaziantep'te bu süreçte evde kalan vatandaşların ihtiyaçları karşılanıyor. Buna rağmen karantinada olup kendini iyi hisseden kişiler zaman zaman sokağa çıkıyorlar. Bunlar gitmesin, toplu taşımayı kullanmasın diye bu sistemle bunu sıfırlayacağız. 600 bin Gaziantep Kart kullanan vatandaşımız var. Hepsine bu sistem yüklenecek. Toplu taşımayı kullanmak istediğinde kartı toplu taşımada geçmeyecek."

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Karantinadan kaçanların otobüse binmeleri engellenecek
Karantinadan kaçanların otobüse binmeleri engellenecek

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KANLI

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