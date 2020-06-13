Karantinadaki vatandaşlara gıda desteği
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Karantinadaki vatandaşlara gıda desteği

Haliliye Belediyesi, korona virüs salgınından korunma tedbirleri kapsamında ilçe genelinde karantinaya alınan mahalle ve binalarda bulunan vatandaşlara gıda desteği verdi.

Karantinadaki vatandaşlara gıda desteği
13.06.2020 10:24 | Son Güncelleme: 13.06.2020 10:28

Haliliye Belediyesi, korona virüs salgınından korunma tedbirleri kapsamında ilçe genelinde karantinaya alınan mahalle ve binalarda bulunan vatandaşlara gıda desteği verdi.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatları doğrultusunda temizlik işleri müdürlüğüne bağlı ekipler yıkama ve dezenfekte işlemlerini devam ettirirken, sosyal yardım işleri müdürlüğü ise merkez ve kırsal ayırımı yapmadan vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Bu çerçevede belediye ekipleri Devteşti, Yeşildirek, Ertuğrul Gazi ve Ulubatlı mahallelerinde karantinaya alınan bina sakinlerine maske ve gıda desteğinde bulundu.

Karantinadaki vatandaşlar, belediyenin yaptığı gıda desteğinden dolayı teşekkürlerini sundu. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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