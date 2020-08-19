Karantinada olması gereken kişinin nüfus müdürlüğüne gittiği ortaya çıktı Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde karantinada olması gereken bir kişi, nüfus müdürlüğünde işlem yaptırmaya çalıştığı belirlenerek evine götürüldü.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde karantinada olması gereken bir kişi, nüfus müdürlüğünde işlem yaptırmaya çalıştığı belirlenerek evine götürüldü. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pozitif vaka ile yakın temaslı olması nedeniyle karantinada bulunması gereken kişinin, İlçe Nüfus Müdürlüğünde işlem yaptırdığı tespit edildi. Karantina kararına uymayan kişi, ekipler tarafından evine götürüldü. Daha sonra İlçe Nüfus Müdürlüğünde dezenfekte çalışması yapıldı. Kaynak: AA