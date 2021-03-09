Karaman'da trafik kazası: 1 yaralı
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Karaman'da trafik kazası: 1 yaralı

09.03.2021 13:29 | Son Güncelleme: 09.03.2021 13:33
Karaman'da trafik kazası: 1 yaralı

Karaman'da çarpışma sonucu ters dönerek sürüklenen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Karaman'da çarpışma sonucu ters dönerek sürüklenen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Hasan Hüseyin B, yönetimindeki 42 CPH 74 plakalı otomobil ile Selami G, idaresindeki 70 FH 380 plakalı otomobil Tapduk Emre Mahallesi Piri Reis Köprülü kavşağında çarpıştı.

Çarpışma sonucu bariyerlere çarpan 70 FH 380 plakalı otomobil ters dönerek bir süre sürüklendi. Yaralanan Selami G, otomobilden zorlukla çıkarıldı.

Yaralı, kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınırken kazaya karışan araçların çekilmesinden sonra yol trafiğe açıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin

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