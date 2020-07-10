Karakurt kapalı pazaryerinin temeli atıldı Pamukkale Belediyesi'nin 6 ayda 6 kapalı pazar yeri yapma projesi kapsamında Karakurt Kapalı Pazaryerinin temeli düzenlenen törenle atıldı.

Pamukkale Belediyesi'nin 6 ayda 6 kapalı pazar yeri yapma projesi kapsamında Karakurt Kapalı Pazaryerinin temeli düzenlenen törenle atıldı.

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, ilçe genelinde vatandaşların daha sağlıklı ortamda alış veriş yapmasını sağlamayı amaçladıklarını ifade ederek, "Pamukkale'de yaşayan vatandaşlarımız her şeyin en iyisine layık" dedi.

Pamukkale Belediyesi'nin kapalı pazar yeri atağı devam ediyor. 2 hafta önce Belenardıç'ta ilk kapalı pazar yerinin temeli atılmıştı. 6 ayda 6 mahallede kapalı pazar yeri yapma çalışmasının ikinci durağı Karakurt Mahallesi oldu. 760 metrekare kapalı alana sahip olacak pazar yerinde çocuk oyun grubu ve fitness aletleri de yer alacak. Kapalı pazar yerinde 2 adet dükkan ile bay ve bayan tuvaleti de bulunacak. Denizli'den Honaz'a giden yol üzerinde yer alan Karakurt Mahallesinde yapılacak olan kapalı pazar yerinin temel atma töreni öncesi mahalle buluşması da gerçekleştirildi. Mahalle buluşmasında Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki'ye Başkan Yardımcıları, Pamukkale Belediye Meclisi üyeleri, AK Parti Pamukkale İlçe Başkanı Uğur Gökbel, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Sosyal mesafe kurallarının uygulandığı törende konuşan Karakurt Mahalle Muhtarı Kadir Kıvrak, "Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki Bey bize seçimden önce sözler vermişti. Bu sözlerden biri de kapalı pazar yeri idi. Bu sözünü tuttu. Bugün temeli atılacak olan kapalı pazar yeri için başkanımıza mahallem adına teşekkür ediyorum" dedi.

AK Parti Pamukkale İlçe Başkanı Uğur Gökbel de, "Başkanımız Avni Örki, Pamukkale'yi daha güzel ve yaşanabilir hale getirmek için çalışıyor. Seçimlerden önce hayal ettiğimiz Pamukkale'yi başkanımız oluşturuyor. Hep birlikte en güzeli için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Vatandaşlarla bir arada olmaktan dolayı mutlu olduğunu belirten Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki ise, "Bu güzel günde buraya geldiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Rabbim birliğimizi beraberliğimizi daim etsin. Daha önce defalarca Karakurt'ta sizlerle bir araya geldik. Mahallenizin eksiklerini bize ilettiniz. O günden bu yana isteklerinizin birçoğunu yerine getirdik. Bugün de kapalı pazar yerinin temelini atıyoruz. Yılsonuna kadar 6 mahallede 6 kapalı pazar yerimiz tamamlanmış olacak. Bunlardan biri de Karakurt'ta olacak. Burası çok amaçlı olarak kullanılacak. Muhtarımız gençlerin halı saha taleplerini bana iletti. Eğer uygun bir yer tespit edebilirsek hızlı bir şekilde gençlerimizin isteğini yerine getirebiliriz. Biz söz verdik mi yaparız Allah'ın izniyle. Kapalı pazar yerinin hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki ve beraberindekiler dualarla Karakurt Kapalı Pazaryerinin temelini attı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA