Karaismailoğlu: Türksat 5B uydusunun aralık sonunda fırlatılması planlanıyor

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "2021 Aralık ayı sonunda Türksat 5B uydusunun, Space X firmasının ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Üssü'nden Falcon 9 tip roketiyle fırlatılması planlanıyor" dedi.

Bakan Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türksat 5B uydusunun tasarım ve üretim aşamalarının başarıyla tamamlandığını belirtti. Bakan Karaismailoğlu, aşama ve nakliye hazırlıklarının 2021 yılı Kasım ayı içinde tamamlanması ve fırlatmak üzere fırlatıcı firma Space X'in tesislerine nakledilmesinin planlandığını kaydederek, "Mevcut proje takvimine göre 2021 yılı Aralık ayı sonunda Türksat 5B uydusunun Space X firmasının, ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Üssü'nden Falcon 9 tip roketiyle fırlatılması planlanıyor. Faydalı yük kapasitesi ve güç değerleri ile Türksat uydu filosunun en güçlüsü olacak Türksat 5B, Sabit Uydu Servis (FSS) sınıf uydulara göre en az 20 kat fazla kapasite verimliliği bulunan 'Yüksek Verimli' uydu (High ThroughputSatellite- HTS) kategorisinde yer alıyor. Türkiye'nin yanı sıra Orta Doğu'nun tamamı, Basra Körfezi, Kızıldeniz, Akdeniz, Kuzey ve Doğu Afrika, Nijerya, Güney Afrika ve yakın komşu ülkelerini içeren geniş bir kapsama alanında hizmet verecek olan Türksat 5B, frekansın tekrar kullanımı ve çoklu hüzme kapsama konseptlerinin kullanıldığı Ka-Bant faydalı yükü ile toplamda 55 Gbps'den daha fazla veri iletim kapasitesi sağlayacak" dedi.

Ayrıca üretim çalışmaları süren Türksat 6A haber leşme uydusunun da 2023 yılında uzaya gönderilmesinin planlandığının altını çizen Karaismailoğlu, Türksat 6A projesi ile uzay sistemleri üretim kabiliyetlerini olgunlaştıran Türkiye'nin artık uzay teknolojileri ihraç eden bir güç haline geleceğini belirtti.