Karacasu'da "Her öğrenciye 1 tablet ve internet bağlantısı" kampanyası
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Karacasu'da "Her öğrenciye 1 tablet ve internet bağlantısı" kampanyası

24.09.2020 13:05 | Son Güncelleme: 24.09.2020 13:05
Karacasu'da

Karacasu Kaymakamlığı, tableti ve interneti olmadığı için uzaktan eğitimden faydalanamayan çocuklara tablet ve internet sağlamak amacıyla kampanya başlattıklarını bildirdi.

Karacasu Kaymakamlığı, tableti ve interneti olmadığı için uzaktan eğitimden faydalanamayan çocuklara tablet ve internet sağlamak amacıyla kampanya başlattıklarını bildirdi.

Kaymakam Ahmet Soley, yaptığı açıklamada Kovid-19 salgını sebebiyle eğitim ve öğretimin genelde EBA üzerinden uzaktan eğitimle sürdürüldüğü belirtti.

Yaptıkları araştırmalarda çok sayıda öğrencinin EBA üzerinden eğitim alabilecek herhangi bir eğitim aracına (cep telefon, tablet, bilgisayar, televizyon) ve internet bağlantısına sahip olmadığının belirlendiğini bildiren Soley, açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bu öğrencilerimizin eğitim öğretimden mahrum kalmamaları için Kaymakamlığımızca 'Her öğrenciye 1 tablet ve internet bağlantısı' adı altında bir kampanya başlatılmıştır. Bu kampanyaya desteklerinizi esirgemeyeceğinizi umarak Ziraat Bankası Karacasu Şubesi nezdinde açılmış olan 0287 436288025007 numaralı ve TR92 0001 0002 8743 6288 0250 07 İBAN nolu hesaba belirleyeceğiniz meblağı yatırarak kampanyamızı desteklemeye davet ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol

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