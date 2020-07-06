Karacabey'de apartmanın çatısı alev alev yandı Bursa'nın Karacabey ilçesinde tatil beldesi olan Yeniköy'de bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 3 saatlik çabasıyla söndürülebildi.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde tatil beldesi olan Yeniköy'de bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 3 saatlik çabasıyla söndürülebildi.

Tatil beldesi olan Yeniköy'de öğle saatlerinde izolasyon yapılan çatı bir anda alev aldı. Çatıda bulunan diğer izolasyon malzemelerinin de alev almasıyla yangın büyüdü. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaklaşık üç saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü. Binanın çatısı kullanılmaz hale gelirken, olayla alakalı tahkikat sürüyor. - BURSA

Kaynak: İHA