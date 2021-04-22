Karacabey'de 23 Nisan coşkusu bir başka
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Karacabey'de 23 Nisan coşkusu bir başka

Karacabey'de 23 Nisan coşkusu bir başka
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Karacabey'de 23 Nisan dolayısıyla Karacabey Belediyesi tarafından mini bir konser düzenlendi.

Karacabey'de 23 Nisan dolayısıyla Karacabey Belediyesi tarafından mini bir konser düzenlendi. İlçe çocuklarının birlikte sahne aldıkları konserin çekimleri geçtiğimiz günlerde tamamlanırken, bir şarkıda Belediye Başkanı Ali Özkanda çocuklarla birlikte sahneye çıktı.Konser, 23 Nisan 2021 saat 09.00 itibariyle, Karacabey Belediyesi'ne ait sosyal medya hesaplarından izlenebilecek.

Karacabey Belediyesi tarafından Şükran Yemişçioğlu Kültür Merkezinde mini bir konser düzenlendi. İlçe çocuklarının birlikte sahne aldıkları konserin çekimleri geçtiğimiz günlerde tamamlanırken, bir şarkıda Belediye Başkanı Ali Özkan da çocuklarla birlikte sahneye çıktı. Konser, 23 Nisan 2021 saat 09.00 itibariyle Karacabey Belediyesi'ne ait sosyal medya hesaplarından izlenebilecek.

Özkan'dan 23 Nisan mesajı

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yaptığı açıklamada ise "23 Nisan 1920 tarihi, Türkiye Cumhuriyeti devletinin temellerinin atıldığı, milli egemenliğin ilan edildiği önemli bir gündür. Ulusal kurtuluş mücadelemizin en önemli nişanesi ve tam bağımsız Türkiye'nin kuruluşunu simgeleyen Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 101. yıl dönümü ile Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı ortak bir coşkuyla kutluyoruz.Tüm dünya çocuklarına armağan edilen ilk ve tek çocuk bayramında dileğimiz; sevginin, umudunve kardeşliğin yeryüzündeki en saf temsilcileri olarak,bizlere yaşam heyecanı verençocuklarımızın kalplerindeki sevgi ve umut çiçeklerinin hiçbir zaman solmamasıdır.Bu vesileyle, milletimizin en değerli varlığı, geleceğimizin teminatı tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor; Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere milli mücadelemizin tüm kahramanlarını, aziz şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Ayrıca milletimize sağlıklı, mutlu bir gelecek diliyorum" ifadelerine yer verdi. - BURSA

Karacabey'de 23 Nisan coşkusu bir başka
Karacabey'de 23 Nisan coşkusu bir başka

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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