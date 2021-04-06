Karabük ve Sakarya'da Kovid-19 vakası görülen 3 okulda eğitime ara verildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Karabük ve Sakarya'da Kovid-19 vakası görülen 3 okulda eğitime ara verildi

Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel
Karabük ve Sakarya'da Kovid-19 vakası görülen 3 okulda eğitime ara verildi

Karabük ve Sakarya'da iki özel eğitim uygulama okulu ile bir ilkokulda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının görülmesi üzerine uzaktan eğitime geçildi.

Karabük ve Sakarya'da iki özel eğitim uygulama okulu ile bir ilkokulda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının görülmesi üzerine uzaktan eğitime geçildi.

Karabük Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Mehmet Mescier Özel Eğitim Uygulama Okulu ve Karabük Belediyesi Özel Eğitim Uygulama Okulu'nun bazı personellerinde Kovid-19 tespit edildiği ve temaslı sayısının fazla olduğu belirtildi.

Mehmet Mescier Özel Eğitim Uygulama Okulu'nun dün itibarıyla, Karabük Belediyesi Özel Eğitim Uygulama Okulu'nun da yarından itibaren 10 gün süreyle uzaktan eğitime geçtiği bildirildi.

Sakarya

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde de Tekstil İşverenler Sendikası Halit Narin İlkokulu'nda 10 öğretmenin Kovid-19 test sonucunun pozitif çıkması üzerine uzaktan eğitime geçildi.

Ferizli Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, AA muhabirine, "Bir öğretmen arkadaşımızın da temaslı çıkmasının ardından İlçe Hıfzıssıhha Kurulu olarak öğrencilerimizin tamamının uzaktan eğitime geçirilmesine karar verildi. Öğretmen arkadaşlarımız da evlerinde karantinaya alındı. Öğrencilerimiz ise devamlı Toplum Sağlık Merkezimiz tarafından takip edilmektedir." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Haydar Akar Fahrettin Koca Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Dilan Çıtak Şeyma Subaşı Berrak Tüzünataç
Spor Ali Koç Cenk Tosun Mesut Özil Ozan Tufan Caner Erkin
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Denizlispor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Karabük ve Sakarya'da Kovid-19 vakası görülen 3 okulda eğitime ara verildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2021 16:47:37. #1.15#
title