Karabük'te "sahte alkol" satışının önlenmesine yönelik denetim yapıldı
AA / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel
Karabük'te kaçak/sahte alkol satışının önlenmesine yönelik il genelinde denetim gerçekleştirildi.
KARABÜK (AA) - Karabük'te kaçak/sahte alkol satışının önlenmesine yönelik il genelinde denetim gerçekleştirildi.
Karabük Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde kaçak/sahte alkol satışının önlenmesine yönelik il genelinde eş zamanlı denetimler yapıldı.
İl merkezinde yapılan denetimlerde bir iş yerinde 275 cinsel içerikli ürün ele geçirildi.
İş yer sahibine, "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna Muhalefet" suçundan işlem uygulandı.
AA / Orhan Kuzu - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet