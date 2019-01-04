Karabük'te Kar Yağışı

Karadeniz illerini İstanbul'a bağlayan D-100 kara yolu bir saat ulaşıma kapalı kaldı.

Karabük ile Bolu'nun Gerede ilçesi arasında bulunan, İstanbul ve Ankara ulaşımını sağlayan D-100 kara yolunun Eskipazar ilçesi Kemikli Rampaları geçişinde kar ve buzlanma nedeniyle Bolu istikametine ulaşım durdu.

Lastiklerinde zincir olmayan tırlar yolda kaldı. Ayrıca kara yolunda uzun araç kuyrukları oluştu.

Trafik ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı yolda, Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yaparak bir saat kapalı kalan yolu ulaşıma açtı.

Yolda kar ve buzlanma nedeniyle kazalar da meydana geldi.

Kaynak: AA