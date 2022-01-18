Karabük'te kar ulaşımı olumsuz etkiledi
Karabük kent merkezi ve ilçelerinde etkili olan kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oluyor.
İSTANBUL (AA) - Karabük kent merkezi ve ilçelerinde etkili olan kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oluyor.
Sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle kent merkezinde sürücüler yolda güçlükle ilerledi.
Karadeniz'i İstanbul'a bağlayan D-100 kara yolu Kemikli rampaları ve Karabük-Bartın kara yolunun Beştepeler mevkisi ile 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi'nde zaman zaman ulaşımda aksama yaşanıyor.
Karayolları ekipleri, güzergahta kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.
Karabük'ün UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Safranbolu ilçesindeki tarihi konaklar, karın ardından bir başka güzelliğe büründü.
İlçeye gelen turistler, beyaz örtüyle kaplanan Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami, çeşme ve konakların önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.