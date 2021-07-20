Karabük'te 25 acemi kasap hastanelik oldu
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Karabük'te 25 acemi kasap hastanelik oldu

Karabük'te 25 acemi kasap hastanelik oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Karabük'te Kurban Bayramı nedeniyle ilk gün kesim sırasında kendilerini yaralayan 25 kişi hastanelik oldu.

Karabük'te Kurban Bayramı nedeniyle ilk gün kesim sırasında kendilerini yaralayan 25 kişi hastanelik oldu.

Karabük ve ilçelerinde kurban kesimi sırasında çeşitli yerlerinden yaralanan vatandaşlar hastanenin yolunu tuttu. İl ve ilçelerde el, bilek, kol ve bacak kısımlarından yaralanan 25 kişi tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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