Karabük kış aylarında görmediği karı baharda gördü
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Karabük kış aylarında görmediği karı baharda gördü

İhlas Haber Ajansı / RIDVAN BOSTANCI - Haberler | Güncel

Karabük kış aylarında görmediği karı baharda gördü Karabük'te kar kalınlığı 1.5 metreye ulaştı -Karabük'te kar nedeniyle kapanan 38 köy yolu ulaşıma açıldı Karabük'te yüksek kesimlerde 4 gündür belirli aralıklarla etkili olan kar yağışı sonrası kar kalınlığı 1.5 metreyi buldu.

Karabük kış aylarında görmediği karı baharda gördü

Karabük'te kar kalınlığı 1.5 metreye ulaştı

-Karabük'te kar nedeniyle kapanan 38 köy yolu ulaşıma açıldı

KARABÜK - Karabük'te yüksek kesimlerde 4 gündür belirli aralıklarla etkili olan kar yağışı sonrası kar kalınlığı 1.5 metreyi buldu. Kışın kar görmeyen kent baharda kara doydu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. 2 bin rakımın üzerindeki Büyükdüz mevkiinde kar kalınlığı yaklaşık 1.5 metreyi bulurken, bir vatandaşın karda yürürken zorlandığı anlar cep telefonuyla kaydedildi.

Araçları ile kar manzarasının tadını çıkarmak isteyen bazı vatandaşlar ise, karla kapalı yolları açmaya çalıştı.

Nisan ortasında etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için İl Özel İdare ekipleri çalışma başlattı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, 7 greyder 6 pikapla yapılan çalışmalar sonucunda kent genelindeki 38 köy yolunun açıldığını duyurdu.

Öte yandan yüksek kesimlerde kar yağışının aralıksız sürdüğü öğrenildi.

Karabük kış aylarında görmediği karı baharda gördü
Karabük kış aylarında görmediği karı baharda gördü
Karabük kış aylarında görmediği karı baharda gördü
Karabük kış aylarında görmediği karı baharda gördü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN BOSTANCI

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