Karabük Belediyesi'nden Don ve Buzlanmaya Karşı Tuzlama Çalışması

Karabük Belediyesi Fen İşleri ekipleri, don ve buzlanmadan dolayı yaşanabilecek olumsuzlukları en aza indirmek için sabahın erken saatlerinde tuzlama çalışmalarına başladı.

Karabük'ün yüksek kesimlerindeki ana yollar ile cadde ve sokaklarda tuzlama çalışmalarını eksiksiz bir şekilde yürüten Belediye ekipleri, yollarda herhangi bir sorun yaşanmamasını sağladı.

Karabük Belediyesi'nden yapılan açıklamada, hava sıcaklıklarının eksi değerlere düşmesi ile yollarda görülen buzlanmaya karşı Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin gerekli önlemleri alarak tuzlama faaliyetlerine başladığı ve çalışmaların aralıksız devam edeceği bildirildi. - KARABÜK

Kaynak: İHA