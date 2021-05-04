Karabağlar Belediyesi kendi üretiyor

Park yenilemelerinden asfaltlamaya kadar birçok hizmeti ihale yöntemi yerine kendi olanaklarıyla yaşama geçiren Karabağlar Belediyesi, bankları, çöp sepetlerini, mama ve sulukları da Fen İşleri Müdürlüğü Şantiyesi'nde üretiyor.

Şantiyede, belediyeye ait tüm araçların, parklardaki oyun ve spor gruplarının onarım ve bakımları da yapılıyor.

İzmir'in nüfus ve yüzölçümü bakımından en büyük ilçelerinden Karabağlar'da, mevcut kaynakları en sağlıklı şekilde değerlendirme anlayışı aralıksız sürüyor. Karabağlar Belediyesi bu kapsamda geçen yıl Fen İşleri Müdürlüğü Şantiyesi'nde bulunan kaynakhaneyi baştan sona yeniledi. 150 metrekareden 500 metrekareye çıkarılan kaynakhane, yeni makine ve aletlerle güçlendirildi. Kaynakhanede, Fen İşleri Müdürlüğü'nün ihtiyaç duyduğu korkuluk, çit gibi malzemelerin yanı sıra, Veteriner İşleri Müdürlüğü'nün sokak hayvanlarının mama ve su ihtiyaçlarının karşılanmasında kullandığı kaplar üretiliyor.

Araçlar yenileniyor

Karabağlar Belediyesi, kullandığı tüm araçların bakım ve onarım çalışmalarını da şantiyedeki atölyelerde kendi personeliyle yapıyor. Bakım ve onarımların yanı sıra kaporta boya yenileme çalışmaları Ulaşım Müdürlüğü Atölyesi'nde gerçekleştiriliyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü Atölyesi'nde de, parklarda kullanılan banklar, oturaklar, çöp sepetleri üretiliyor. Çocuk oyun grupları ile spor aletlerinin bakım onarımı yapılıyor.

Kaynaklar doğru değerlendiriliyor

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, mevcut kaynakları doğru kullanmaya özen gösterdiklerini vurgulayarak, "58 mahallesi ve 3600 sokağıyla İzmir'in en büyük ilçelerinden olan Karabağlarımızda yaşayan 500 bin kişiye, en iyi hizmeti vermeye çalışıyoruz. Bunun yolu da kaynaklarımızı israf etmeden, doğru kullanmaktan geçiyor. Şantiyemize yaptığımız yatırımlar ve yenilemeler sayesinde, zaman ve paradan tasarruf ediyoruz" dedi.

Kaynak: Bültenler