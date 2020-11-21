- Karabağ Ağdam Futbol Kulübü Teknik Direktörü Gurbanov: "Artık göçmen değiliz"
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- Karabağ Ağdam Futbol Kulübü Teknik Direktörü Gurbanov: "Artık göçmen değiliz"

21.11.2020 13:49 | Son Güncelleme: 21.11.2020 14:09

- Karabağ Ağdam Futbol Kulübü Teknik Direktörü Gurbanov: "Artık göçmen değiliz" Karabağ Ağdam Futbol Kulübü Teknik Direktörü Gurban Gurbanov, Ağdam'da Ermenistan işgaline son verilmesine yönelik, "Bugünden itibaren biz göçmen statüsü taşımıyoruz" diyerek sevincini dile getirdi.

- Karabağ Ağdam Futbol Kulübü Teknik Direktörü Gurbanov: "Artık göçmen değiliz"

AĞDAM - Karabağ Ağdam Futbol Kulübü Teknik Direktörü Gurban Gurbanov, Ağdam'da Ermenistan işgaline son verilmesine yönelik, "Bugünden itibaren biz göçmen statüsü taşımıyoruz" diyerek sevincini dile getirdi.

Azerbaycan ordusu, Ermenistan işgalindeki Ağdam'ı geri alarak esaretten kurtarmıştı. Karabağ Futbol Kulübü Teknik Direktörü Gurban Gurbanov, Ağdam'da Ermenistan işgaline son verilmesine yönelik açıklamalarda bulundu. Gurbanov, Ağdam kentinin yeniden Azerbaycan ordusunun kontrolüne geçtiği için çok sevinçli olduğunu ifade ederek, "Bugünden itibaren biz göçmen statüsü taşımıyoruz. Bizim Karabağ Futbol Kulübü Karabağ'ı Azerbaycan'da temsil ediyordu. Ancak bugünden sonra 'Karabağ Ağdam' olarak anılacağız. Artık göçmen değiliz" dedi. Gurbanov, "Futbolcularımızla birlikte bunu kutladık. Herkes çok seviniyordu ve birbirini tebrik ediyordu. Bir anda takımda çok pozitif bir ortam oluştu. Bugünleri yaşadığımız için Allah'a şükürler olsun. Başta başkomutanımız olmak üzere ordumuz, askerlerimiz bu sevinci bize yaşattı. Hayallerimizi gerçekleştirdi. Kendi ve takımımız adından her birine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Karabağ Ağdam" Futbol Kulübü, Ağdam kentinde kurulmuş bir Azerbaycan kulübü. 1993 yılında Karabağ'ın Ermeni güçler tarafından işgal edilmesinden sonra kulüp, sportif etkinliklerini Bakü'de devam ettiriyordu. Karabağ Ağdam, Azerbaycan Premier Ligi'nin kurucu üyelerinden olmakla birlikte Azerbaycan'ı Avrupa liglerinde başarıyla temsil eden takımlardan biri.

- Karabağ Ağdam Futbol Kulübü Teknik Direktörü Gurbanov: 'Artık göçmen değiliz'
- Karabağ Ağdam Futbol Kulübü Teknik Direktörü Gurbanov: 'Artık göçmen değiliz'
- Karabağ Ağdam Futbol Kulübü Teknik Direktörü Gurbanov: 'Artık göçmen değiliz'
- Karabağ Ağdam Futbol Kulübü Teknik Direktörü Gurbanov: 'Artık göçmen değiliz'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KAMİL NADİRLİ

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