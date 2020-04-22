Kara yollarında durum Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara Çevre Otoyolu'nun Pozantı-Konya kavşaklarında Ankara-Niğde Otoyolu'na bağlantı çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Samsun istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Bursa Çevre Otoyolu'nun Turanköy-Yıldırım kavşaklarında hızlı tren çalışmaları kapsamında viyadük inşaatı yapılıyor. Bu sebeple otoyolun Bursa-Ankara yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Horasan-Karakurt-Sarıkamış yolunun Karakurt mevkisinde bulunan Karakurt Barajı'nın su tutmaya başlaması nedeniyle sürücüler alternatif güzergahlara yönlendiriliyor.

Adapazarı-Düzce yolunun sağ şeridi, 15-16. kilometrelerde Kuzey Marmara Otoyolu kapsamındaki köprü çalışması dolayısıyla İstanbul yönünde trafiğe kapatıldı.

Ankara-Konya yolunun 33-35. kilometrelerinde Baltalin Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yollarından devam ediyor.

Marmaris ayrımı-Ortaca yolunun 23-25. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Adapazarı-Karasu yolunun 16-19. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Sakarya yönü trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Kayseri-Sivas yolunun 19-21. kilometrelerindeki köprülü kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Antakya-Reyhanlı yolunun 39-44. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Torul-Gümüşhane-Bayburt yolunun 54-57. kilometrelerindeki yapım çalışması sebebiyle ulaşım servis yolundan kontrollü devam ediyor.

Kaynak: AA