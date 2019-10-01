Kara yollarında durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kurtköy-Pendik Tersane kavşakları bağlantı yolunda yapım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle ulaşıma TEM bağlantı tüneli doğu tüpünden gidiş-geliş olarak izin veriliyor.
İzmir- Aydın Otoyolu'nun 1. kilometresinde Işıkkent gişelerinin yıkımı nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Ankara Çevre Otoyolu'nun Ayaş-Sincan kavşaklarındaki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Ankara-İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.
Ankara-Konya yolunun 1-2. kilometrelerindeki (Gölbaşı şehir geçişi) çalışmalar nedeniyle bölünmüş yolun Konya-Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.
Bursa Çevre Otoyolu'nun 2-4. kilometrelerinde Turanköy-Yıldırım kavşaklarındaki viyadük çalışmaları nedeniyle her iki yönde sol şeritler gidiş-dönüş olarak trafiğe kapatılacak.
Aksaray-Ortaköy yolunun 0-46. kilometrelerindeki yapım, Kumluca-Antalya yolunun 0-37. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Elazığ-Diyarbakır yolunun 20-22. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.
Trabzon-Gümüşhane yolunun 23-25, Sivas-Zara yolunun 54-60. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.