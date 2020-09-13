Kara Tepe kampı
Kamptan görüntüler Kamp girişinde bekleyen göçmenler Güvenlik güçlerinden görüntüler Çadırlardan genel görüntüler Kamp çevresindeki inşaat çalışmalarından görüntüler MİDİLLİ - Yunanistan'ın Midilli Adası'nda bulunan Moria sığınmacı kampında çıkan yangının ardından evsiz kalan mülteci ve...
13.09.2020 21:08 | Son Güncelleme: 13.09.2020 21:14
Kamptan görüntüler
Kamp girişinde bekleyen göçmenler
Güvenlik güçlerinden görüntüler
Çadırlardan genel görüntüler
Kamp çevresindeki inşaat çalışmalarından görüntüler MİDİLLİ - Yunanistan'ın Midilli Adası'nda bulunan Moria sığınmacı kampında çıkan yangının ardından evsiz kalan mülteci ve göçmenler, adaya yeni kurulan Kara Tepe kampına yerleştirilmeye başladı.
Kaynak: AA