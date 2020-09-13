Kara Tepe kampı
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Kara Tepe kampı

Kamptan görüntüler Kamp girişinde bekleyen göçmenler Güvenlik güçlerinden görüntüler Çadırlardan genel görüntüler Kamp çevresindeki inşaat çalışmalarından görüntüler MİDİLLİ - Yunanistan'ın Midilli Adası'nda bulunan Moria sığınmacı kampında çıkan yangının ardından evsiz kalan mülteci ve...

13.09.2020 21:08 | Son Güncelleme: 13.09.2020 21:14

Kamptan görüntüler

Kamp girişinde bekleyen göçmenler

Güvenlik güçlerinden görüntüler

Çadırlardan genel görüntüler

Kamp çevresindeki inşaat çalışmalarından görüntüler MİDİLLİ - Yunanistan'ın Midilli Adası'nda bulunan Moria sığınmacı kampında çıkan yangının ardından evsiz kalan mülteci ve göçmenler, adaya yeni kurulan Kara Tepe kampına yerleştirilmeye başladı.

Kara Tepe kampı

Kaynak: AA

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