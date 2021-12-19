Kar yağışının etkili olduğu Kütahya'da ekipler yolları açık tutmaya çalışıyor - Haberler
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Kar yağışının etkili olduğu Kütahya'da ekipler yolları açık tutmaya çalışıyor

AA / Muharrem Cin - Haberler | Güncel

Kütahya'da kar nedeniyle özellikle şehirler arası ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

ESKİŞEHİR (AA) - Kütahya'da kar nedeniyle özellikle şehirler arası ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

İl genelinde sabaha karşı başlayan yağış, aralıklarla devam ediyor.

Kent merkezinde belediye, Eskişehir ve Afyonkarahisar'a bağlanan şehirler arası yollarda ise karayolları ekipleri kar tutmaya başlayan bölgelerde ulaşımın durmaması için çalışma yürütüyor.

Sürücüler kar dolayısıyla zaman zaman trafikte ilerlemekte güçlük çekiyor.

Kar ve buzlanma nedeniyle çok sayıda hasarlı kazanın meydana geldiği kentte trafik ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Bu arada, Domaniç-İnegöl kara yolunun 1500 metre rakımlı Kocayayla mevkisinde yoğun tipi ve kar yağışı ulaşımda zaman zaman aksamalara neden oluyor. Bölgede kar kalınlığı 55 santimetreye ulaştı.

Gediz ilçesindeki Murat Dağı Kayak Merkezi'nde ise kar kalınlığı 20 santimetre ölçüldü.

Kar yağışının etkili olduğu Kütahya'da ekipler yolları açık tutmaya çalışıyor

Kar yağışının etkili olduğu Kütahya'da ekipler yolları açık tutmaya çalışıyor

Kar yağışının etkili olduğu Kütahya'da ekipler yolları açık tutmaya çalışıyor

Kar yağışının etkili olduğu Kütahya'da ekipler yolları açık tutmaya çalışıyor

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AA / Muharrem Cin - Son Dakika Haberleri

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