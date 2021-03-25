Kar yağışı nedeniyle İstanbul'da trafik durma noktasına geldi
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Kar yağışı nedeniyle İstanbul'da trafik durma noktasına geldi

25.03.2021 08:22 | Son Güncelleme: 25.03.2021 08:32

Kar yağışı nedeniyle E-5 Karayolu Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Kar yağışı nedeniyle E-5 Karayolu Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Araçların yağış nedeniyle zor ilerlediği görülürken, Haliç Köprüsü'nde ise vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından sabah saatlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Kar yaşı nedeniyle E-5 Karayolu Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Araçların yağış nedeniyle zor ilerlediği görüldü. Haliç Köprüsü'nde ise vatandaşların zor anlar yaşadığı görüldü. Yağışın yoğun olarak devam ettiği Taksim'de de kar küreme araçları hazır bekletiliyor. İBB'nin mobil uygulamasına göre, trafik yoğunluğu yüzde 60 olarak ölçüldü. - İSTANBUL

Kar yağışı nedeniyle İstanbul'da trafik durma noktasına geldi
Kar yağışı nedeniyle İstanbul'da trafik durma noktasına geldi
Kar yağışı nedeniyle İstanbul'da trafik durma noktasına geldi
Kar yağışı nedeniyle İstanbul'da trafik durma noktasına geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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