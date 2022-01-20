Kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor

Van, Muş, Hakkari ve Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle 2 bin 48 yerleşim biriminde ulaşım sağlanamıyor.

HAKKARİ (AA) - Van, Muş, Hakkari ve Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle 2 bin 48 yerleşim biriminde ulaşım sağlanamıyor.

Bitlis

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kentte etkili kar ve tipi nedeniyle 332 yerleşim yerine ulaşımın sağlanamadığını belirtti.

Kurtkan, vatandaşların mağdur olmaması için kapalı köy yollarını en kısa sürede açmaya çalıştıklarını kaydetti.

Kar ve tipinin yaşamı olumsuz etkilediği kentte, belediye ve Karayolları ekipleri kar temizleme çalışması yürüttü.

Kent sakinleri, ev ile iş yerlerinin önündeki karları temizledi.