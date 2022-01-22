Kar ve tipi dolayısıyla 94 yerleşim yerinin yolu kapandı - Haberler
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Kar ve tipi dolayısıyla 94 yerleşim yerinin yolu kapandı

AA / Necmettin Karaca - Haberler | Güncel

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 235 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

HAKKARİ (AA) - Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 235 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi dolayısıyla 94 yerleşim yerinin yolu kapandı.

Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması, cadde ve kaldırımlarda biriken karların temizlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Erciş ilçesinde yolu tipi ve kardan kapanan Kocapınar Mahallesi'ndeki kalp hastası Cemal Güler, karla mücadele ve sağlık ekiplerinin çalışmasıyla Rıdvan Çevik Devlet Hastanesine ulaştırıldı.

Kar ve tipi dolayısıyla 94 yerleşim yerinin yolu kapandı

Kar ve tipi dolayısıyla 94 yerleşim yerinin yolu kapandı

Kar ve tipi dolayısıyla 94 yerleşim yerinin yolu kapandı

AA / Necmettin Karaca - Son Dakika Haberleri

Hakkari, Van, Muş, kar, Güncel, Haber

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