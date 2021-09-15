Kapıkule'de 1 milyon TL'lik kehribar ele geçirildi

Kapıkule'de 8 ayrı operasyonda 2 milyon lira değerindeki kaçak eşya ele geçirildi

34,5 kilogram ağırlığında 1 milyon lira değerinde kehribar ele geçirildi

EDİRNE - Edirne Kapıkule Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen 8 ayrı operasyonda uyuşturucudan elektronik eşyalara, oto yedek parçasından, alkol gibi binlerce kaçak ürünlerden oluşan 2 milyon lira değerinde kaçak malzeme ele geçirildi.

Avrupa'nın en büyük kara sınır kapılarından birisi olan Edirne Kapıkule sınır kapısında Gümrük Muhafaza ekipleri kaçakçılığa geçit vermiyor.

Şüpheli araçtan binlerce hap uyuşturucu çıktı

Gümrük Muhafaza ekipleri bir otomobili şüphe üzerine x-ray taraması sonrası narkotik dedektör köpekle aradı. Yapılan aramada dedektör köpeğin aracın bagajında yedek lastiğin bulunduğu bölüme tepki verdi. Tepki vermesi üzerine o bölüm açıldı. Açılan bölümde araca ait çeşitli ekipmanların bulunduğu bölümün altında gizlenen bir paket içerisinde 8 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

3 ayrı tırda lüks otomobillere ait yedek parçalar ele geçirildi

Kapıkule Sınır Kapısında şüphe üzerine yapılan kontroller esnasında 3 ayrı tır aracında lüks araçlara ait toplam 25 adet oto yedek parçası ele geçirildi. Kontroller esnasında şüphe üzerine başka bir tır da yapılan x-ray taramasında 259 adet bilgisayar işlemcisi ele geçirildi.

65 şişe alkollü içecek ile 1884 adet elektronik sigara cihazı ele geçirildi

Gümrük Muhafaza ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda 65 şişe alkollü içecek ile 1884 adet elektronik sigara cihazı ele geçirildi.

34,5 kilogram ağırlığında 1 milyon lira değerinde kehribar ele geçirildi

Gümrük Muhafız ekipleri, sahada sahipsiz bir poşet tespit etti. Ekiplerce kontrol edilen poşette 34,5 kilogram ağırlığında kehribar olduğunu tespit etti. Bunun üzerine kamera kayıtları geriye dönük olarak taranarak ve kontrol edilmek üzere X-Ray cihazına sevk edilen bir araç sürücüsünün yakalanacağını anladığından aracında bulunan kaçak eşyayı sahaya bıraktığı belirlendi. Yaklaşık bir milyon Türk Lirası değerindeki kehribara el konulurken araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatıldı.