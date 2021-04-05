Kapalıçarşı'da altın
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,77 azalışla 449,70 liradan tamamladı.
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,77 azalışla 449,70 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 729,00 lira, Cumhuriyet altını 2.983,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günü kapanışa göre yüzde 0,77 düşüşle 449,70 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|453,00
|453,20
|449,50
|449,70
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.985,00
|3.006,00
|2.962,00
|2.983,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|413,20
|417,20
|410,00
|414,00
|Lira(Tam) Ziynet
|2.917,00
|2.937,00
|2.895,00
|2.915,00
|Yarım Ziynet
|1.459,00
|1.469,00
|1.448,00
|1.458,00
|Çeyrek Ziynet
|729,00
|734,00
|724,00
|729,00
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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