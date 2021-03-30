Kapalıçarşı'da altın
Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,66 artışla 451,70 liradan tamamladı.
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,66 artışla 451,70 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 732,00 lira, Cumhuriyet altını 2.996,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,66 yükselişle 451,70 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|448,50
|448,70
|451,50
|451,70
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.956,00
|2.977,00
|2.975,00
|2.996,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|409,00
|413,00
|411,75
|415,75
|Lira(Tam) Ziynet
|2.889,00
|2.909,00
|2.908,00
|2.928,00
|Yarım Ziynet
|1.444,00
|1.454,00
|1.454,00
|1.464,00
|Çeyrek Ziynet
|722,00
|727,00
|727,00
|732,00
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu
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