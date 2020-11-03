Kapalıçarşı'da altın
03.11.2020 17:51 | Son Güncelleme: 03.11.2020 17:54
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,85 artışla 522,00 liradan tamamladı.
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,85 artışla 522,00 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 845,00 lira, Cumhuriyet altını 3.460,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,85 yükselişle 522,00 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|512,30
|512,50
|521,80
|522,00
|Cumhuriyet Ata Lira
|3.376,00
|3.397,00
|3.439,00
|3.460,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|467,20
|471,20
|476,00
|480,00
|Lira(Tam) Ziynet
|3.299,00
|3.319,00
|3.360,00
|3.380,00
|Yarım Ziynet
|1.650,00
|1.660,00
|1.680,00
|1.690,00
|Çeyrek Ziynet
|825,00
|830,00
|840,00
|845,00
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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