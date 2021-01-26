Kapadokya'nın balonları Dubai'de

NEVŞEHİR'de yıllardır dünyanın dört bir yanından gelen turistleri uçuran Türk firması, Kapadokya'nın sıcak hava balonlarını Duabi'ye taşıdı. Firmanın, Dubaili firma ile geçen yıl eylül ayında imzaladığı anlaşma kapsamında Kapadokya balonları, Dubai'de uçmaya başladı. İş insanı Harun Turgut, "Amacımız orayı sıcak hava balonculuğunda ikinci bir Kapadokya haline getirmek" dedi.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde sıcak hava balonu işletmeciliği yapan firma, yıllardır bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlere hizmet veriyor. Bölgeye gelen turistlerin Kapadokya bölgesini kuş bakışı ile izlemelerine imkan tanıyan şirket, sıcak hava balonlarını Dubai'ye taşıdı. Firma ortakları Harun Turgut ve Nejat Öksüz, Dubaili firma ile geçen yıl eylül ayında anlaşma imzaladı. Anlaşmayla Kapadokya'nın balonları Dubai'nin Margan bölgesinde uçmaya başladı.

'UÇUŞLARI ÇÖL ÜZERİNDE GERÇEKLEŞTİRİYORUZ'Harun Turgut, Kapadokya'nın sıcak hava balonu sektörün de dünya devi olduğunu belirterek, "Şu anda Dubai'de balonları uçurmaya başladık. Orada yaklaşık aynı anda 7 balonun uçuşu yapılıyor. Amacımız orayı ikinci bir Kapadokya haline getirmek. Kapadokya'da aynı anda yüzden fazla balon kalkış yapabiliyor. Biz bunu Dubai'de de artırıp aynı anda 20-30 balonun havada olmasını sağlayacağız. Dubai'de balon uçuşlarını çöl üzerinde gerçekleştiriyoruz. Dubai'nin Margan bölgesi, gün batımı ve gün doğumunun en güzel şekilde göründüğü yerlerden" dedi.'KAPADOKYA'DAN DAHA İYİSİ YOK'

Harun Turgut, Dubai'de balonculuk işlerinin amatörce yapıldığını, Dubai'li Saeed Khalifa Mohammed Al Fuqaei'nin kendilerine bu işi profesyonelce yapmaları için teklif götürdüğünü söyleyerek, "Operasyonel tecrübe olarak Kapadokya'dan daha iyisi yok. Aynı anda yüzden fazla balonu kaldırıp bunu hem havadan hem yerden koordine edebilen bir ekibimiz var. Bu noktada Kapadokya tecrübesini aktarmayı düşünüyoruz. Yakın zamanda körfez ülkelerinin tamamında Kapadokya'nın balonlarını uçurmayı hedefliyoruz. Dubai bizden bir yer. Arap ve Türk kültürü çok yakın birbirine. Buradaki vatandaşlarımıza alternatif tatil güzergahı olarak orayı seçmelerini talep edeceğiz. Dubai'de balon sezonunu Eylül'de başlatıp Mayıs'ta bitiriyoruz. Kapadokya'da gördüğümüz balonları artık Dubai'de göreceğiz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı