Kapadokya'da kaçak yapıların yıkımına geniş güvenlik önlemleri altında başlandı
- Kapadokya'da kaçak yapıların yıkımına geniş güvenlik önlemleri altında başlandı Kapadokya Bölgesinde kaçak yapıların yıkımına geniş güvenlik önlemleri arasında başlandı.
06.07.2020 10:33 | Son Güncelleme: 06.07.2020 10:48
- Kapadokya'da kaçak yapıların yıkımına geniş güvenlik önlemleri altında başlandı
NEVŞEHİR - Kapadokya Bölgesinde kaçak yapıların yıkımına geniş güvenlik önlemleri arasında başlandı.
Nevşehir'in Avanos ilçesinde bağlı Zelve Örenyeri'nde yapılan kaçak yapıların yıkımına başlandı. Jandarma ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri aldığı bölgede, Avanos Belediyesi'ne bağlı ekipler, kaçak yapıları yıkıyor.
Kaynak: İHA