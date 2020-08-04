Kanyona devrilen otomobildeki iki kişi kurtarıldı Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaklaşık 40 metreden İncekaya kanyonuna devrilen otomobildeki iki kişi, yaklaşık iki saatlik çalışmayla kurtarıldı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaklaşık 40 metreden İncekaya kanyonuna devrilen otomobildeki iki kişi, yaklaşık iki saatlik çalışmayla kurtarıldı. Gayza köyünde bulunan cam seyir terasına giden yolda ilerleyen, sürücü ve plakası henüz belirlenemeyen otomobil, yaklaşık 40 metreden İncekaya kanyonuna devrildi. Bir kayaya asılı kalan otomobilden de yaklaşık 15 metreden su kanalına düşen Ercan Kaya (27), ağır yaralandı. Otomobilden kendi imkanlarıyla çıkmayı başaran Yasin Ulusoy (26) ise telefonla yardım istedi. Olay yerine, sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İnmesi güç olan kanyona halatlarla inen ekipler, yaklaşık iki saatlik bir çalışmanın sonunda yaralıları çıkartabildi. Ambulanslara alınan yaralılar, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Bu sırada olay yerine gelen yaralı yakınları, fenalık geçirdi. Kaynak: AA