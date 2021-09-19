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Kanalizasyon kanalına giren baba öldü, oğlu ağır yaralı

Demirören Haber Ajansı / Şeyhmus Çakan - Haberler | Güncel
Kanalizasyon kanalına giren baba öldü, oğlu ağır yaralı

DİYARBAKIR'da rögar kapağını kaldırıp kanalizasyon kanalına giren 45 yaşlarındaki Tuncay İskenderoğlu metan gazı zehirlenmesi sonucu paşatını kaybederken, kurtarmak için kanala giren oğlu Eren İskenderoğlu ise itfaiye ekipleri tarafından baygın halde bulunduğu yerden çıkarıldı.

DİYARBAKIR'da rögar kapağını kaldırıp kanalizasyon kanalına giren 45 yaşlarındaki Tuncay İskenderoğlu Metan Gazı zehirlenmesi sonucu paşatını kaybederken, kurtarmak için kanala giren oğlu Eren İskenderoğlu ise itfaiye ekipleri tarafından baygın halde bulunduğu yerden çıkarıldı.

Olay, bugün öğlen saatlerinde Yenişehir Üç Kuyular bölgesinde meydana geldi. Mısır ekimi ile uğraşan Tuncay İskenderoğlu, henüz bilinmeyen nedenle kanalizasyon kanalının üzerinde bulunan rögar kapağını kaldırarak içine girdi. Bu sırada mısır tarlasının sulama işiyle uğraşan oğlu Eren İskenderoğlu ise babasının girdiği kanalizasyon bölümünden çıkmadığını görünce ihbarda bulundu. Yapılan ihbarla olay bölgesine çok sayıda itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevkedildi. Olay yerine gelen ekipler; traktörün arkasına bağlağı ipi beline dolayıp kanalizasyon çukuruna inerek babasını kurtarmaya çalışan gencin de metan gazından zehirlenip kanaldan çıkamadığını tespit etti.

GÖRÜNTÜLEME SİSTEMİYLE YERLERİ BELİRLENDİ

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon ekipleri de olaya müdahale ederek ekiplere destek verdi. Görüntüleme sistemi ile baba ile oğlunun yeri tespit edilerek kepçelerle kazı yapıldı. Metan gazının yoğunluğu nedeniyle ekipler çalışmalarını güçlükle sürdürdü. Ekiplerin uzun uğraşı sonucu baba ile oğlu, 4 metre uzunluğundaki kanalizasyon kanalından çıkarıldı. Olay yerinde bekleyen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede Tuncay İskenderoğlu'nun metan gazından zehirlenerek öldüğü belirlendi. Gazdan etkilenen oğlu Eren İskenderoğlu ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili araştırma başlatılırken Tuncay İskenderoğlu'nun kanalizasyon kanalına ne amaçla girdiğinin belirlenmesine çalışılıyor.

Turcay İskenderoğlu ve oğlu Eren İskenderoğlu


Kanalizasyon kanalına giren baba öldü, oğlu ağır yaralı

Kanalizasyon kanalına giren baba öldü, oğlu ağır yaralı

Kanalizasyon kanalına giren baba öldü, oğlu ağır yaralı

Kanalizasyon kanalına giren baba öldü, oğlu ağır yaralı

Demirören Haber Ajansı / Şeyhmus Çakan - Son Dakika Haberleri
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