Kanada Yeni Termal Kömür Madenciliği Projelerini Genişletme Planlarını Onaylamayacak

Kanada Çevre Bakanı Jonathan Wilkinson yaptığı açıklamada, Kanada'nın çevreye zarar verme potansiyeli nedeniyle yeni termal kömür madenciliği projelerini veya mevcut madenleri genişletme planlarını onaylamayacağını söyledi.

Kanada Çevre Bakanı Jonathan Wilkinson yaptığı açıklamada, Kanada'nın çevreye zarar verme potansiyeli nedeniyle yeni termal kömür madenciliği projelerini veya mevcut madenleri genişletme planlarını onaylamayacağını söyledi. "Hükümet, bu projelerin kabul edilemez çevresel etkilere neden olabileceğini ve Kanada'nın yerel ve uluslararası iklim değişikliği taahhütleriyle uyumlu olmadığını düşünüyor" dedi.

Wilkinson yaptığı açıklamada, öncelikle elektrik üretmek için kullanılan termal kömürün iklim değişikliğine en büyük katkıyı sağladığını ifade etti.

Kanada, 2019'da 57 milyon ton kömür üretti ve bu, toplam küresel toplamın sadece %1'i. Resmi verilere göre, 2019 yılında Kanada kömür üretiminin %47'si termal kömür ve %53'ü çelik üretiminde kullanılan metalurjik kömürden oluşuyordu.

Wilkinson, "Dünyada enerji üretimi için termal kömürün devam eden madenciliği ve kullanımı, iklim değişikliğiyle etkin bir şekilde mücadele etmek için ihtiyaç duyulan şeylere ters düşüyor" dedi. 2018 yılında, 2030 yılına kadar Kanada'da geleneksel kömürle çalışan elektriği aşamalı olarak kullanımdan kaldırmak için yeni düzenlemeler yapılmıştı.

Kaynak: Reuters

Yayınlayan: T. C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları Genel Müdürlüğü

Kaynak: Habermetre