Kanada'dan Türkiye çıkarması

13.11.2019 12:56 | Son Güncelleme: 13.11.2019 12:56

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Kanada İş Konseyi Başkanı Osman Okyay, Kanada'nın Türkiye'ye üst düzey ilgisi olduğunu belirterek, "Son 2 yılda Kanada'dan ülkemize gerçekleştirilen heyet ziyareti sayısı, geçmiş 70 yılda gerçekleştirilenlerden daha fazladır." ifadesini kullandı.

DEİK'ten yapılan açıklamaya göre, Okyay, Türkiye-Kanada 16. Ortak Yıllık Konferansı öncesi Kanada iş dünyasının Türkiye'ye giderek artan ilgisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Okyay, konferansın Turkey Canada Business Council (CTBC) iş birliği ile 14 Kasım'da İstanbul'da gerçekleştirileceğini, ileri teknolojiler, yaşam bilimleri, sağlık, inşaat ve altyapı gibi öne çıkan sektörlerden 60'tan fazla Kanadalı iş insanının katılımıyla neredeyse bir "çıkarma havasında" geçeceğini kaydetti.

Okyay, konferansa, Kanada Küresel İşler Bakanlığı Uluslararası Ekonomik İlişkilerden Sorumlu Bakan Yardımcısı Jonathan Fried ve Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur'un katılacağını bildirdi.



"Kanada'nın son yıllarda Türkiye'ye büyük bir teveccühü var"

Kanada'nın son yıllarda Türkiye'ye büyük bir teveccühü olduğunu aktaran Okyay, şunları kaydetti:

"Türkiye'ye üst düzey bir ilgi var. Bunu gösteren ilginç bir istatistik mevcut. Son 2 yılda Kanada'dan ülkemize gerçekleştirilen heyet ziyareti sayısı, geçmiş 70 yılda gerçekleştirilenlerden daha fazla. Heyetler arasında, en önemli ticaret odası olan Ontario Ticaret Odası Başkanı'ndan tutun da, Kanada Parlamentosu Sözcüsü'ne kadar çok geniş bir yelpaze var. Bu, yalnızca son 5-6 ayda misafir ettiğimiz heyetlerden bazıları..."

"JETCO mutabakat zaptı önemli bir adım"

Türkiye-Kanada İş Konseyi Başkanı Okyay, Kanada'nın son dönemde artan ilgisinin altında, Kanada'nın en büyük ticari ortağı ABD'nin Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması'nı (NAFTA) lağvetmesiyle Kanada'nın değişen perspektifinin de etkisinin büyük olduğuna işaret etti.

Okyay, 8 Haziran'da, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Kanada Uluslararası Ticareti Çeşitlendirme Bakanı Jim Carr tarafından Türkiye ve Kanada arasında Ortak Ekonomik ve Ticari İşbirliği Komitesi (JETCO) mutabakat zaptı imzalanmış olmasının da iki ülke arasındaki iş ilişkilerinin daha da ileriye taşınması bakımından çok kıymetli olduğunu vurguladı.

"Yatırım ve yatırım finansmanı alanında da iş birliği fırsatları var"

Osman Okyay, Kanada'nın Türkiye'deki önemli yatırımlarının altyapı, teknoloji imalat sanayi ve madencilik sektörlerinde yoğunlaştığına dikkati çekerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye'de, dünya markası haline gelmiş birçok çok uluslu Kanada firmasının bu yatırımlarının yanı sıra dünyanın en iyi Eximbank'larından biri olan Export Development Canada (EDC) aracılığıyla da Kanada'nın yüksek finansman gücünü görüyoruz. Klasik anlamda bir Eximbank gibi çalışmayan EDC, geliştirmiş olduğu yeni finansman modellerini İstanbul'daki ofisleri aracılığıyla özel sektörümüzdeki büyük firmalarımıza tanıtarak bu model etrafında üçüncü ülkelere yatırım yapılmasını sağlayabilecek imkanlar sunuyor."

Kanada'nın değişen ticaret politikası

Verilen bilgiye göre, ABD ve Meksika'nın dahil olduğu NAFTA çerçevesinde ihracatının yüzde 84'ünü, toplam ticaretinin de yüzde 80'e yakınını ABD ile gerçekleştiren Kanada, ABD eksenli tutumunu ve ticaret politikalarını ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin NAFTA'yı tartışmaya açması ve uzun müzakereler sonucunda farklı koşullarda başka bir ticaret anlaşması imzalaması üzerine değiştirme kararı almıştı.

Kanada, bu çerçevede öncelikle Avrupa Birliği ile Serbest Ticaret Anlaşması (STA) imzalayarak daha önce çok yoğun ticaret ilişkisi olmayan Doğu Avrupa, Orta Asya, Kasfkaslar, özellikle de MENA bölgesine (Kuzey Afrika ve Orta Doğu) yönelmeyi hedefliyor.

Halihazırda bu bölgelerde çok fazla tecrübesi olmayan Kanada için ticaret ve yatırım anlamında tanıdık bir ülke olan Türkiye, merkez olarak konumlandırılabilir durumda bulunuyor.

Kaynak: AA