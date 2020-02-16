Kanada'da şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu

16.02.2020 20:00 | Son Güncelleme: 16.02.2020 20:00

Türkiye'de son günlerde meydana gelen afetlerde ve askeri operasyonlarda şehitler olanlar için Montreal'de Kur'an-ı Kerim okundu.

Kanada'nın Montreal kentindeki Türk Kültür Merkezine bağlı Yunus Camisi'nde düzenlenen etkinliğe, Türkiye'nin Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Suat Hayri Aka, Türkiye'nin Toronto Din Hizmetleri Ataşesi Yakup Sekmen ile Ottawa'daki Kanada Türk Derneği Başkanı Selami Şahin katıldı.

Büyükelçi Aka, burada yaptığı konuşmada, vatanı ve milleti için canından vazgeçen şehitlerin hakkının ödenemeyeceğini belirterek, "Onların aziz hatıralarına yapılabilecek en güzel katkı, onları hiç unutmamak ve her zaman dualarla hatırlamaktır. Türkiye'den binlerce kilometre uzakta şehitlerimize dua için açılan bu eller de onları hatırlamanın en güzel şeklidir." ifadesini kullandı.

Düzenlenen etkinlikte, Yunus Camisi İmam-Hatibi Adem Atalay, Ottawa Türk Camisi İmam-Hatibi Süleyman Aydın, Yunus Camisi müezzinleri İlhami Aykın, Süleyman Parmaksız, Ünal Uçkun ve Uğur Alaton tarafından Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu.

Öte yandan Yunus Camisi tarafından Elazığ depremi ve Van'da yaşanan çığ felaketinde mağdur olanlar için başlatılan yardım kampanyasında, 8 bin Kanada doları toplanarak Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) hesabına yatırıldı.

Kaynak: AA