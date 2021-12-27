Kanada'da Kovid-19 vaka sayısı 2 milyonu geçti
Kanada'da Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 28 bin 393'e çıktı.
Kanada'da Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 28 bin 393'e çıktı.
Kanada Federal Sağlık Bakanlığı ve Halk Sağlığı Ajansı verilerine göre, ülkedeki Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 28 bin 393'e ulaştı, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 30 bin 180 oldu.
Kanada'da ilk kez 29 Kasım 2021'de kaydedilen Kovid-19'un Omicron varyantında ise günlük 503 ile toplamda 8 bin 549 vakaya ulaştı.
Resmi verilere göre ülke nüfusunun yüzde 76,77'sine iki doz aşı uygulandı.
Türkiye'de son 24 saatte 26 bin 99 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 157 kişi yaşamını yitirdi
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AA / Seyit Aydoğan - Son Dakika Haberleri