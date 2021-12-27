Kanada'da Kovid-19 vaka sayısı 2 milyonu geçti - Haberler
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Kanada'da Kovid-19 vaka sayısı 2 milyonu geçti

Kanada'da Kovid-19 vaka sayısı 2 milyonu geçti
AA / Seyit Aydoğan - Haberler | Güncel

Kanada'da Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 28 bin 393'e çıktı.

Kanada'da Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 28 bin 393'e çıktı.

Kanada Federal Sağlık Bakanlığı ve Halk Sağlığı Ajansı verilerine göre, ülkedeki Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 28 bin 393'e ulaştı, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 30 bin 180 oldu.

Kanada'da ilk kez 29 Kasım 2021'de kaydedilen Kovid-19'un Omicron varyantında ise günlük 503 ile toplamda 8 bin 549 vakaya ulaştı.

Resmi verilere göre ülke nüfusunun yüzde 76,77'sine iki doz aşı uygulandı.

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AA / Seyit Aydoğan - Son Dakika Haberleri

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