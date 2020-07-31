Kanada'da 5 eyalette ilk ve ortaokullar eylülde açılacak
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Kanada'da 5 eyalette ilk ve ortaokullar eylülde açılacak

Kanada'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başlamasıyla birlikte ilk ve ortaokullarda ara verilen eğitim-öğretime 5 eyalette eylül ayında başlanacak.

Kanada'da 5 eyalette ilk ve ortaokullar eylülde açılacak
31.07.2020 03:11 | Son Güncelleme: 31.07.2020 03:14

Kanada'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başlamasıyla birlikte ilk ve ortaokullarda ara verilen eğitim-öğretime 5 eyalette eylül ayında başlanacak.

Kanada'da geçen haftalarda okullardaki eğitime 1 Eylül 2020 tarihinde başlanacağını açıklayan Quebec, British Columbia, Manitoba ve Alberta eyaletlerine, dün de ülkenin en kalabalık nüfusuna sahip Ontario eyaleti katıldı.

Ontario Eğitim Bakanı Stephen Lecce yaptığı açıklamada, eyaletteki ilk ve ortaokul öğrencilerinin 1 Eylül 2020 tarihinde tam zamanlı olarak ders başı yapacaklarını söyledi.

Lise öğrencilerininse 15'er kişilik gruplara bölünerek yarı zamanlı çevrim içi ve yarı zamanlı okulda eğitim şeklinde ders alacaklarını duyuran Bakan Lecce, eyalet genelindeki 2 milyondan fazla öğrencinin yeni eğitim-öğretim yılına bu uygulama ile başlayacaklarını kaydetti.

Bakan Lecce, Kovid-19 önlemleri kapsamında uygulanması zorunlu hijyen ve temizlik kuralları için de 1200 yeni görevlinin istihdam edileceğini açıkladı.

Bakan Lecce, 4. sınıftan 12. sınıfa kadarki öğrencilerin, okuldayken maske veya bez yüz kaplaması takacaklarını, daha küçük yaştakilerin de bunu yapmaya teşvik edileceğini ancak zorlanmayacağını söyledi.

Bu arada, ebeveynlere istedikleri takdirde çocuklarını yüz yüze eğitimin olduğu sınıflardan alma hakkı da tanındı.

Kanada'nın Ontario, Quebec, British Columbia, Manitoba ve Alberta eyaletlerinde yaklaşık 4,5 milyon ilk ve ortaokul öğrencisi bulunuyor.

Kanada'da eğitim sektöründe çalışanların bağlı olduğu sendikalar ile bazı sivil toplum kuruluşları, Kovid-19 salgınından kaynaklanan risklerin henüz geçmediğini gerekçe göstererek, okulların normal eğitime dönmesine karşı çıkıyor.

Kaynak: AA

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