Kanada Başbakanı Trudeau'nun Arakan Özel Temsilcisi'ne yeni görev
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Kanada Başbakanı Trudeau'nun Arakan Özel Temsilcisi'ne yeni görev

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ülkesinin Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki temsilciliğine Arakan Özel Temsilcisi olan Bob Rae'yi atadı.

Kanada Başbakanı Trudeau'nun Arakan Özel Temsilcisi'ne yeni görev
06.07.2020 19:57 | Son Güncelleme: 06.07.2020 21:04

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ülkesinin Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki temsilciliğine Arakan Özel Temsilcisi olan Bob Rae'yi atadı.

Kanada Başbakanı Trudeau, Rae'nin BM Daimi Temsilciliği görevine getirilmesi ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bob Rae hayatını Kanadalılara ve ülkemize hizmet etmeye adadı. Birleşmiş Milletler elçimiz olarak bu yeni görevinde tecrübesi ve düşünceli yaklaşımı ile en iyi hizmeti verecektir." ifadelerini kullandı.

Rae, Başbakan Trudeau'nun özel temsilcisi sıfatıyla Myanmar'da yerlerinden edilen Arakanlı Müslümanları birkaç kez ziyaret etmiş ve hazırladığı raporlarla bölgedeki insanlık krizini Kanada ve BM gündemine taşımıştı.

Kanada Dışişleri Bakanlığının sitesinde de yayımlanan 39 sayfalık "Onlara Söyleyin Biz İnsanız/ Kanada ve Dünya Rohingya Krizi ile İlgili Ne Yapabilir?" başlıklı raporunda Rae, ülkesinin Rohingya Müslümanlarının yaşadığı krizde lider rolü üstlenmesi gerektiğinin altını çizmişti.

Rae, Bangladeş hükümetine mültecilere verdiği destek için teşekkür ederek bölgede ölüm ve ciddi hastalık riski altındaki 100 binden fazla Arakanlı Müslüman için 17 maddelik "yapılması gerekenler listesi" hazırlamıştı.

Kaynak: AA

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