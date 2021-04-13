Kamyonun çarptığı motosikletteki 3 kişi yaralandı
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Kamyonun çarptığı motosikletteki 3 kişi yaralandı

Demirören Haber Ajansı / Mehmet SEZGİN - Haberler | Güncel
Kamyonun çarptığı motosikletteki 3 kişi yaralandı

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, kavşakta kamyonun çarptığı motosikletteki 3 kişi yaralandı.

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, kavşakta kamyonun çarptığı motosikletteki 3 kişi yaralandı. Kazanın ardından alev alan motosiklet, demir yığınına döndü.

Kaza öğle saatlerinde Abdalağa Mahallesi'nde meydana geldi. İlçe merkezine doğru giden canlı hayvan taşıyan 21 ABR 516 plakalı kamyon, kavşakta, Ramazan Eroğlu yönetimindeki 21 ABE 906 plakalı motosiklete çarptı. Kazada, devrilen motosikletteki 3 kişi yola yaralandı. Sürüklenen motosiklet ise oluşan sürtünme sonrası birden alev alarak yanmaya başladı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri yaralı 3 kişiyi hastaneye götürürken, itfaiye ekipleri ise motosikletteki yangına müdahale etti. Kamyon şoförü karakola giderek polise teslim oldu.

 


Kamyonun çarptığı motosikletteki 3 kişi yaralandı
Kamyonun çarptığı motosikletteki 3 kişi yaralandı
Kamyonun çarptığı motosikletteki 3 kişi yaralandı
Kamyonun çarptığı motosikletteki 3 kişi yaralandı
Kamyonun çarptığı motosikletteki 3 kişi yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet SEZGİN

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