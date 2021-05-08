KAMYONETİN KASASINI HAVUZ YAPTILAR

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle denize ya da havuza yüzmeye gidemeyen Erol Çoban çareyi, sahibi olduğu kamyonetin kasasını havuza çevirmekte buldu.

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle denize ya da havuza yüzmeye gidemeyen Erol Çoban çareyi, sahibi olduğu kamyonetin kasasını havuza çevirmekte buldu. Evinin bahçesine getirdiği kamyonetin kasasını naylon brandayla kaplayan Çoban, suyla doldurup, yeğenleri ve akrabalarıyla birlikte sıcak havada havuz keyfi yaşıyor.

Bahçelievler Mahallesinde büfe işleten Erol Çoban, sokağa çıkma kısıtlamasında denize ya da havuza gidemeyince çareyi sahibi oldukları kamyonetin kasasını havuza çevirmekte buldu. Kamyoneti evlerinin bahçesine park eden Çoban, kasayı naylon brandayla kapladıktan sonra suyla doldurdu. Kamyonun kasasındaki suyun yüksekliği yaklaşık 1 metreyi buldu. Kamyonun kasasını küçük bir havuza çeviren Çoban ve yeğenleri, 35 derece sıcaklığa ulaşan havada yüzmenin keyfini yaşıyor. Çocuklar kamyon kasasındaki havuzda hem yüzüyor hem de sıcak havada serinleyerek zaman geçiriyor.

Sahibi oldukları kamyonetin boş durduğunu ifade eden Erol Çoban, "Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle denize gidemiyoruz. Sahiller kapalı, havuzlara da gidemiyoruz. Şehirlerarası yolculukta kısıtlı olduğu için bizde çözümü bu şekilde bulduk. İşyerimizde kapalı. Çocuklar da evde sıkıldı ve dışarı çıkamıyorlar. Kamyonetin kasasını naylonla kaplayıp, su doldurduk. Havalarda güneşli ve sıcak olmaya başladı. Çocuklarla birlikte kamyonette havuz keyfi yapıyoruz. Çocuklar da eğleniyor bizde" dedi. Kamyonet kasasında yüzen Volkan Karakuş ise, "Kısıtlama nedeniyle denize ve havuza gidemiyoruz. Çocuklar eğlenip, zaman geçirsin diye böyle bir şey yaptık. Bizde girip, çocuklarla eğleniyoruz. Hatta atlayıp, top bile oynuyoruz" diye konuştu. 12 yaşındaki Kaan Çoban'da kamyon kasasındaki havuzda yüzmekten büyük keyif aldığını söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı