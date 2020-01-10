Kamyonete çarpan otomobildeki 2'si çocuk 3 kişi yaralandı
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Kamyonete çarpan otomobildeki 2'si çocuk 3 kişi yaralandı

Adana'da park halindeki kamyonete çarpan otomobildeki 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

10.01.2020 22:06 | Son Güncelleme: 10.01.2020 22:12
Kamyonete çarpan otomobildeki 2'si çocuk 3 kişi yaralandı

'da park halindeki kamyonete çarpan otomobildeki 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

Murat idaresindeki 07 BNJ 59 plakalı otomobil, merkez Yüreğir ilçesi Ege Bağatur Bulvarı'nda Murat Taş'a ait park halindeki 01 TA 352 plakalı kamyonete çarptı.

Kazada sürücü Gündoğan ile otomobilde bulunan 9 yaşındaki Mahmut Demir ve 2 yaşındaki Zümre Erçin yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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