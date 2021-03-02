Kamuda esnek çalışma ne zaman bitecek? Kamuda esnek çalışma dönemi sona erdi
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Kamuda esnek çalışma ne zaman bitecek? Kamuda esnek çalışma dönemi sona erdi

02.03.2021 12:31 | Son Güncelleme: 02.03.2021 12:34
Kamuda esnek çalışma ne zaman bitecek? Kamuda esnek çalışma dönemi sona erdi

Kamuda esnek çalışma ne zaman bitecek? Kamuda esnek çalışma dönemi sona erdi! Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı kararlarının ardından ilk genelge geldi. Kamuda esnek çalışma dönemi 2 Mart itibarıyla sona ererken, tam zamanlı çalışma başladı.

KAMUDA ESNEK ÇALIŞMA NE ZAMAN BİTECEK?

Kamuda esnek çalışma dönemi 2 Mart itibarıyla sona ererken, tam zamanlı çalışma başladı. Kabine toplantısı kararları sonrası kamudaki esnek çalışma ile ilgili genelge yayımlandı. Genelgeye göre; kamuda esnek çalışma dönemi resmen sona erdi.

Kabine toplantısı kararları sonrası kamudaki esnek çalışma ile ilgili genelge yayımlandı. Genelgeye göre; kamuda esnek çalışma dönemi resmen sona erdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sonrası ulusa sesleniş konuşması gerçekleştirdi. Erdoğan, konuşmasında 'Yeni Kontrollü Normal' döneminin yol haritasını açıkladı.

Erdoğan'ın risk gruplarına göre açıkladığı normalleşme adımlarında kamuda çalışanlar ile ilgili bir detay da yer aldı.

MART AYI NORMALLEŞME TAKVİMİ

Aksi bir durumda yani salgın artış eğilimine girdiği yerde kısıtlamalar genişletilebilecek. Her ilimiz salgın tedbirlerinin orada ne düzeyde uygulanacağını kendileri belirleyecek.

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, düşük ve orta riskli illerde tamamen kalkarken yüksek ve çok yüksek illerde bir müddet daha pazar günü devam edecek.

Ülkemizin tamamında süren akşam 21:00 ile sabah 5 arasındaki sokağa çıkma sınırlaması ise sürecek.

Okullar Türkiye genelindeki tüm okul öncesi eğitim kurumlarında ilkokullarda 8. ve 12. sınıflarda eğitim öğretime açılacaktır.

Düşük ve orta riskli illerde ilaveten ortaokullar ve liseler dahil diğer kademelerde de eğitime başlanacaktır. Yüksek ve çok yüksek illerimizde ise genel uygulamanın dışında sadece liselerdeki yüz yüze sınavlar yapılacaktır.

Restoran, lokanta, kafetarya, tatlıcı pastane kıraathane gibi yerler çok yüksek riskli iller dışında Türkiye genelinde faaliyetlerini sabah 07:00 ile akşam 19.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasiteye ile sürdürebileceklerdir.

Halı saha, yüzme havuzu vb tesisler düşük ve orta riskli illerimizde sabah 9 ve akşam 19 arasında faaliyet gösterebileceklerdir.

Kamunun çalışma saatleri tüm Türkiye'de normale döndürülecek, ihtiyaç halinde valilikler farklı düzenlemeler yapabilecektir.

Nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler, düşük ve orta riskli illerimizde 100 kişiyi, yüksek ve çok riskli bölgelerde 50 kişiyi geçmemek ve 1 saati aşmamak kaydıyla yapılabilecek.

DÜŞÜK RİSKLİ İLLER (MAVİ)

Uşak, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Siirt, Batman, Diyarbakır, Bitlis, Van, Bingöl, Muş, Ağrı, Iğdır...

ORTA RİSKLİ İLLER (SARI)

Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Bursa, Ankara, Çankırı, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Adana, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Sivas, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars...

YÜKSEK RİSKLİ İLLER (TURUNCU)

İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Bilecik, Kütahya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Kırıkkale, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan.

ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER (KIRMIZI)

Edirne, Balıkesir, Burdur, Sakarya, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Konya, Aksaray, Osmaniye, Adıyaman.

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