Kamerunlu yapışık ikizler Türkiye'de yeniden doğdu

-Kamerunlu yapışık ikizler Türkiye'de operasyonla birbirinden ayrıldı

İSTANBUL - Kamerun'dan Türkiye'ye 9 aylıkken gelen ve doğuştan kalçalarından birbirine yapışık olan ikizler Elizabeth ve Mary 27 saatlik operasyon sonrası birbirinden ayrıldı. Türkiye'de 7 ay süren tedavi sonucu sağlıklarına kavuşarak taburcu oldular.

Kamerun'dan 9 aylıkken Türkiye'ye bir özel hastaneye gelen ve doğuştan kalçalarından yapışık olan minik ikizler Elizabeth ve Mary; birçok branştan hekimin başı çektiği bir ekibin yoğun çalışmalarıyla kendi vücutlarına kavuştular. Zorlu ameliyat öncesi 3 boyutlu maket hazırlanarak, uzmanlar günlerce maketler üzerinde ameliyata çalıştı. Minik ikizler, Türkiye'de 7 aylık tanı, operasyon ve tedavi süreci sonunda ayrı birer bebek olarak yeniden doğdular.

İkizlerin babası Richard Akwe "Bebeklerimizin rahat hareket edememeleri, canlarının yandığı düşüncesi bizi çok üzüyordu. Bir de minik kızlarımızın acıktıklarında eşimin onları tek tek emzirmeye çalıştığı esnada ağlamalarına üzülüyorduk ama onlar bize armağandı ve biz onlara en iyi şekilde bakmaya kendimizi adadık." dedi.

Anne Caroline Akwe "Tüm zorluklara rağmen bebeklerimi yapışık halde bir yıl boyunca emzirdim. İkisinin de sağlıklı olarak birbirlerinden ayrılabileceklerine dair umudumuzu hiç kaybetmedik. ve o hayalimiz Türk hekimlerinin olağanüstü çabası ve başarısıyla gerçeğe dönüştü." dedi.

Çocuk Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzman Prof. Dr. Memet Özek " 8 buçuk saat süren ayırım işleminde omurilik alt kısmının ayrılması problemdi. Niye problem, çünkü oranın 4 tane önemli fonksiyonu var ayaklarımızın hareketi, idrar yollarının kontrolü, gaita kontrolü ve ileride ki cinsel hayatta bir sorun olmaması. Her biri kendine özgü sorunlar dolayısıyla ameliyattan sonra hedef bunların korunması. Omurilik zarlarını açtıktan sonra ortak paylaşılan sinir liflerinizde ayırıp her iki bebeğe bu fonksiyonları kazandıracak ayrımı yaptık" dedi.